Nabilla Benattia enceinte : une "grossesse très avancée", elle fait des révélations sur le bébé

Nabilla enceinte d'un deuxième enfant : "C'est une grossesse qui est très avancée, donc on l'a beaucoup cachée"

Après les rumeurs de grossesse sur Nabilla en décembre 2021, Nabilla Benattia Vergara a confirmé être enceinte de son deuxième enfant avec son mari Thomas Vergara. Déjà parents d'un fils prénommé Milann, né en 2019, le couple qui s'était connu dans Les Anges attend donc un autre bébé. Et dans sa story Instagram, la maman a donné de ses nouvelles et a fait des révélations sur sa deuxième grossesse.

"C'est une grossesse qui est très avancée, donc on l'a beaucoup cachée sur les photos, sur les vidéos, mais elle est très avancée" a confié Nabilla Benattia en story Insta vidéo, avec Milann dans ses bras. Mais la star des réseaux n'a pas précisé pour autant à combien de mois elle en est et pour quand est prévue la naissance du bébé.

L'influenceuse n'a pas non plus révélé le sexe de l'enfant, on ne sait donc pas encore si c'est une fille ou un garçon. Si sa grossesse est si avancée qu'elle le dit, l'ex candidate de télé-réalité devenue businesswoman, animatrice et auteure de livres pourrait bien déjà savoir si c'et une baby girl ou un baby boy.

"J'ai pas mal de choses à vous dire" sur la grossesse "pour que vous puissiez comprendre plein de choses"

Sur son petit nuage depuis qu'elle a annoncé que sa famille va s'agrandir pour passer à 4, Nabilla a également indiqué : "Aujourd'hui je suis très contente. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis comblée. Hier on vous a donc révélé qu'on attendait notre deuxième enfant. Je vous reparlerai de tout ça un petit peu plus tard, j'ai pas mal de choses à vous dire aussi à ce sujet là pour que vous puissiez comprendre plein de choses. En tout cas voilà on est très heureux".

Et elle en a aussi profité pour dévoiler un peu plus son baby bump, dans une robe rouge moulante. Celle qui avait reçu un sac de luxe à 80 000 dollars pour la Saint-Valentin a aussi avoué avoir été encore beaucoup gâtée par son mari Thomas Vergara qui lui a réservé "plein de surprises" pour son birthday.