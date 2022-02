Nabilla Benattia enceinte... pour de faux ?! Elle s'amuse de la théorie du complot sur sa grossesse

Nabilla Benattia enceinte pour de faux ?! Elle dément la folle rumeur

C'est avec fierté et émotion que Nabilla Benattia Vergara a récemment annoncé être enceinte d'un deuxième enfant avec son mari Thomas Vergara. Eh oui, l'ex-star de télé-réalité qui s'était fait connaître du grand public dans Les Anges, avant de devenir influenceuse et de sortir des livres, a même posté des photos de son baby bump. Mais la it-girl a précisé que même si sa "grossesse est très avancée", on ne voit pas forcément son ventre arrondi sur toutes les photos et vidéos. Car elle et son époux ont fait attention à ne pas dévoiler des images du baby bump, ils ont même beaucoup caché cette deuxième grossesse pour profiter de ce bonheur en famille avant de le partager avec leur communauté.

Du coup, plusieurs internautes ont commencé à crier au fake. Certains pensent en effet que Nabilla Benattia ne serait pas vraiment enceinte, que ce serait totalement faux pour le buzz. Face à cette théorie du complot particulièrement idiote, la maman et businesswoman a réagi. Sur Twitter, la fashionista a répondu à un(e) internaute qui ne croit pas à sa nouvelle grossesse : "Que Dieu te garde", avec des émojis morts de rire et un émoji qui prie le ou la twitto.