Moundir en larmes, il revient sur sa réanimation : "J'entendais mais je ne pouvais pas parler"

Moundir en larmes, revient sur sa réanimation liée au Covid-19 : "Je pense que c'était mon père qui me tenait la main"

Fin mars 2021, Moundir avait été hospitalisé suite au coronavirus. L'aventurier star de Koh Lanta sur TF1 (Koh Lanta : Bocas del Toro en 2003, Koh Lanta : Le Retour des héros en 2009 et Koh Lanta : La Nouvelle Édition en 2014) avait été placé sous oxygène et se battait contre le Covid-19. Sa femme Inès, inquiète, avait annoncé qu'il risquait la réanimation et Denis Brogniart avait donné des nouvelles de Moundir quelques heures après. Moundir avait fini par être placé en réanimation. L'ex animateur de Moundir et les Apprentis Aventuriers sur W9 avait remercié tout le monde pour le soutien sur les réseaux, et posté des photos à chaque étape de sa guérison. Il avait confié aller mieux, malgré 18 kilos perdus et des séquelles du coronavirus.

Invité de Nikos Aliagas dans 50 Mn Inside / 50' Inside, dans l'épisode qui sera diffusé ce samedi 15 mai 2021 sur TF1, Moundir est revenu, ému, sur sa réanimation. Lui qui s'était résigné à accepter sa mort a notamment expliqué, en larmes dans un extrait vidéo : "Mon frère Tarik, lorsque j'étais en réanimation, me faisait écouter les messages d'amour et de bienveillance qu'on m'envoyait et j'entendais. J'entendais mais je ne pouvais pas parler. Mais ça me faisait du bien".