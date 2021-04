Moundir va mieux : "Je m'étais résigné à accepter ma mort", son message bouleversant

Moundir sauvé après avoir été hospitalisé à cause du coronavirus : l'animateur va mieux et a posté un message touchant

Atteint du coronavirus, Moundir avait été hospitalisé et mis sous oxygène. Après s'être battu pour survivre à la Covid-19, l'animateur va mieux. L'ancien aventurier star de Koh Lanta a d'ailleurs tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui ont prié pour lui et ont pensé à lui pendant son hospitalisation. Dans un message poignant, il a même avoué avoir cru qu'il allait mourir et s'était "résigné à accepter" sa "mort".