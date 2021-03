Moundir hospitalisé : Denis Brogniart donne de ses nouvelles

Depuis que sa femme Inès a révélé que Moundir avait été testé positif à la Covid-19 et hospitalisé, l'ex-candidat de Koh Lanta reçoit le soutien de nombreux internautes et célébrités. Aux dernières nouvelles, Moundir était toujours hospitalisé et n'avait pas encore été admis en réanimation, une étape à laquelle on espère de tout coeur qu'il va échapper. Son état de santé inquiète évidemment de nombreux internautes.

"On est de tout coeur avec toi"

A la suite de la diffusion du 3e épisode de Koh Lanta 2021 : les Armes secrètes, Denis Brogniart a pris la parole pour un live sur Instagram. Dans la vidéo, l'animateur du jeu d'aventure de TF1 a eu une pensée pour Moundir dont il a donné des nouvelles. "Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre ami Moundir, qui est dans la difficulté en ce moment, qui est à l'hôpital." a-t-il déclaré comme vous pouvez le voir à environ 3m45 dans la vidéo ci-dessous. Denis Brogniart explique avoir pu parler à Moundir un peu plus tôt dans la semaine et être en contact chaque jour avec sa femme, Inès, pour se tenir au courant de son état de santé. "Il est gaillard ! Il est là, il est dans la place. Moundir, il a une volonté de fer. (...) On est de tout coeur avec toi Moundir dans ces moments compliqués. On t'embrasse, mec ! Je sais que tu as la niaque, t'as la force pour t'en sortir." a déclaré l'animateur.