Moundir en réanimation : sa femme Inès, inquiète, lui demande de continuer "à se battre"

"On ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation"

C'est avec choc que de nombreux internautes ont appris que Moundir a été hospitalisé et placé sous oxygène à cause de la Covid-19. Celui qui présentait Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 se bat contre le coronavirus. Sa femme Inès, avec qui il a trois enfants, Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (3 mois), a tenu à donner des nouvelles de Moundir sur les réseaux. Sur le compte Instagram officiel de l'animateur, elle a annoncé en story : "Aujourd'hui, pour mon mari, on ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation ! Courage mon amour ! Continue à te battre ! Je t'aime".