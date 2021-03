Moundir : hospitalisé et "sous oxygène", l'animateur se bat contre la Covid-19

Plus d'un an après le début de l'épidémie et malgré l'arrivée de plusieurs vaccins, la Covid-19 frappe toujours aussi fort et continue de faire des victimes à travers le monde. Et malheureusement, comme vient de l'annoncer Inès, la femme de Moundir, l'ex-candidat de Koh Lanta est à son tour touché par ce terrible virus.

Moundir sous oxygène face au Covid

Devant l'inquiétude de ses fans suite à son étonnante absence des réseaux sociaux ces derniers jours, la femme de Moundir a pris le contrôle du compte Instagram de l'animateur afin de leur donner de ses nouvelles, "Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid". Et visiblement, il souffre énormément.

Inès l'a en effet dévoilé, Moundir - actuellement "placé sous oxygène", a notamment frôlé le pire depuis sa contamination. Après avoir révélé, "Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature, il ne lâchera jamais rien", elle n'a pas hésité à confesser que le présentateur télé s'était "senti partir à un moment donné" tant il n'allait pas bien du tout.

Une évolution qui s'améliore doucement

Des propos chocs quand on sait que Moundir n'a que 47 ans et possède une bonne condition physique, qui nous rappellent l'importance de respecter les gestes barrières. Néanmoins, sa femme a tout de même tenu à le préciser, son état commence à évoluer positivement, "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. (...) Là, il a passé une nuit correcte".

Par ailleurs, elle l'a ensuite ajouté, l'animateur ne compte pas se laisser abattre par cette situation. Aussi, celui qui mène une campagne contre les placements de produits douteux depuis plusieurs mois, aurait promis (en direct de son lit d'hôpital) qu'il comptait rapidement se remettre au boulot afin d'aider les victimes des nombreuses arnaques, "Il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il ne lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider il le fera. Il fera tout son possible".

Covid ou non, Moundir reste un roc.