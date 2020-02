Moundir : attaqué par Julien Tanti, il balance des dossiers sur le candidat

Lors d'une récente interview accordée à Sam Zirah, Manon Marsault et Julien Tanti se sont amusés à critiquer Moundir. La première a balancé sur son rapport avec les placements de produits, "Il m'énerve à critiquer les placements de produits, alors qu'il en a fait. Peut-être qu'il vendait pas assez et que les agences de pub ne voulaient plus de lui", tandis que le second a fait plein de sous-entendus douteux sur son rapport avec les femmes, "Moundir on sait qu'il crache un peu sur les femmes. Dans ses précédentes aventures il a fait des horreurs avec les femmes. Il leur a mal parlé..."

Un gros dossier secret sur Julien Tanti ?

Des propos surprenants de la part d'un couple qui lui doit beaucoup grâce à l'émission Moundir et les apprentis aventuriers, qui ne sont évidemment pas passés inaperçus. Aussi, l'ex-animateur de W9 a profité d'une très (très) longue story sur Instagram pour régler à son tour ses comptes avec le duo. Et si Manon a été plutôt épargnée par Moundir, Julien en a clairement pris pour son grade.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, sans jamais entrer dans les détails, Moundir a laissé entendre que Julien possédait de grosses casseroles depuis l'émission Les Marseillais vs Le Reste du Monde et que ce dossier serait explosif : "Tu as cité Jessica. Tu sais ce qu'il s'est passé ce jour-là, lors de l'épreuve du parcours des combattants, entre vous les Marseillais, et vous Le Reste du Monde. Tu te doutes bien que tu n'étais pas le seul lorsqu'il y a eu cette chose honteuse. (...) Tu te souviens de ce qu'il s'est passé. Je ne vais pas le dire. Tu te souviens quand j'ai retiré mon oreillette et que j'ai dit que maintenant, j'allais travailler avec des gens qui eux, au moins, vont me respecter. Et qui eux, sont dans le besoin. Est-ce que tu veux que je continue avec ce qu'il s'est passé ensuite avec la production et la chaîne ? Est-ce que tu penses qu'il serait normal que je le dise là ?"

Julien Tanti, un candidat sans valeurs ?

Malheureusement, ne vous attendez pas à des détails croustillants sur cette affaire. Si l'animateur en a gros sur la patate, il a préféré ne pas enfoncer davantage le candidat de télé-réalité. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de lui balancer quelques tacles par ci, par là : "Quand tu me traites de misogyne. Bien sûr, tu sais très bien que c'est du mensonge. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, à partir du moment où on me manque de respect et bah je retire mon oreillette et j'arrête de travailler avec ces gens-là."

Oui, Moundir l'a dévoilé d'une drôle de façon, les valeurs ne feraient pas vraiment partie des bagages de Julien Tanti quand il part rejoindre une émission : "Tu te souviens combien de candidats sont venus me voir pour s'excuser alors que ce n'était même pas eux qui m'avaient manqué de respect. (...) La différence entre toi et moi, moi on ne me tient pas avec de l'argent ou autre chose. (...) J'accepterais que tu cites mon prénom à partir du moment où ta vie sera un exemple."

"Tout ce que tu as dit est juste une honte"

Enfin, après s'être montré "extrêmement surpris que tes responsables avec qui tu as signé un contrat d'exclu ne puissent pas te gérer et te laissent dire des choses diffamantes et honteuses", Moundir a une nouvelle fois mis à mal tous les propos de son ex-élève en rappelant : "Ta prestation est juste minable. (...) Manon te résonnait [durant l'interview]. Elle savait que tu allais trop loin parce que tu mentais. Tout ce que tu as dit est juste une honte."

Parfois la télé-réalité donne naissance à de jolies choses, et parfois... on a le droit à ça.