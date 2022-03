Mort de Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou Pernaut rend un nouvel hommage émouvant à son "étoile"

"Un père incroyable qui a toujours été là pour nous"

Avant ça déjà, Lou Pernaut avait honoré la mémoire de son papa en lui rendant un hommage bouleversant. Elle avait écrit : "Plus qu'un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien".

Et avant ça encore, la fille de "JPP" avait aussi tenu à briser le silence après l'annonce de la mort du célèbre journaliste. "Merci à tous pour votre amour" avait déclaré Lou Pernaut en s'exprimant pour la première fois avec émotion suite au décès de son père, "On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites-leur que vous les aimez".