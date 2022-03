Lou Pernaut rend un hommage bouleversant à son père décédé : "Plus qu'un journaliste, un père incroyable..."

"Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour vos très nombreux messages. Merci aussi pour ces nombreuses belles vidéos que je reçois chaque jour retraçant la vie de mon papa" a écrit la jeune femme de 19 ans. Dans sa story, celle qui compte plus de 177 000 abonnés sur son compte Instagram, a une nouvelle fois rendu un hommage émouvant à son papa. "Plus qu'un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi un mari incroyable, très attentif, modeste, sensible et généreux" peut-on lire.

Enfin, Lou révèle avoir accompagné son père jusqu'à ses derniers instants. "On l'a accompagné jusqu'aux derniers instants et c'est toujours difficile de réaliser... Votre amour et vos prières nous font chaud au coeur. Il le mérite. Repose en paix Papa, je t'aime" conclut-elle.