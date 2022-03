Jean-Pierre Pernaut mort : Denis Brogniart, Jean-Luc Reichmann, TPMP... nombreux hommages émouvants

Ce mercredi 2 mars 2022, la télévision a perdu l'une de ses voix les plus emblématiques. C'est sa famille qui a dévoilé la triste nouvelle, Jean-Pierre Pernaut - qui était atteint d'un cancer du poumon, est décédé à l'âge de 71 ans. Un véritable bouleversement dans le paysage audiovisuel tant le célèbre animateur du journal de 13H sur TF1 avait su révolutionner son émission - qu'il avait présentée pendant 33 ans, en mettant notamment en avant la France et ses régions.

>> Mort de Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou s'exprime avec émotion <<

Une grande famille au coeur brisé

Aussi, alors que son visage était devenu indissociable de TF1 (Le 13H, Combien ça coûte ?) mais également de LCI (Au coeur des régions, Jean-Pierre et vous), nombreuses sont les célébrités du petit-écran et d'ailleurs à avoir tenu à lui rendre hommage ces dernières heures. Et comme on a pu le découvrir à la télé ou sur les réseaux sociaux, cette épreuve s'est révélée chargée en émotion et n'a pas été facile à faire pour ses amis et collègues.

Sur Twitter, Jean-Pierre Foucault - son compère de toujours chez TF1, a souhaité mettre en avant sa force de caractère et l'amour qu'il avait envers la France, "Il avait tenu à présider Miss France en décembre. Malgré la fatigue qu'il cachait, il n'en parlait pas. Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les français aimaient. Et que l'intelligentsia brocardait. La France profonde est veuve. Et nous sommes tous très tristes."

Toujours sur Twitter, Denis Brogniart a lui aussi mis en avant le talent de son compère, mais également ses qualités humaines qui lui ont été bénéfiques à ses débuts, "Un grand monsieur, un complice de + de 20 ans, un grand présentateur qui a créé son journal, l'a assumé, en a fait un formidable succès pendant plus de 30 ans. Un grand frère dans ce métier, si bienveillant. Tu vas me manquer".

Des compliments partagés par Arthur, qui n'a également pas manqué de saluer l'exemple que Jean-Pierre Pernaut a su être pour toute une génération de journalistes et animateurs à la télé, "Jean Pierre Pernaut restera pour nous tous un exemple. Sa longévité au 13h, son amour pour la France et les français ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Cet immense professionnel faisait partie de toutes nos familles. Y compris celles de cette France parfois oubliée dont il était le héros. Avec son départ une page de la télévision contemporaine se tourne. Quel chagrin".

Plus sobre, Laurence Boccolini a profité de son compte Instagram pour déclarer, "Je garde de si bons souvenirs des moments en plateau avec toi. Ton rire éclatant. Tu vas énormément nous manquer. C'est une bien triste journée. Je pense à ta famille et à tes amis. Je t'envoie une pluie d'étoiles où que tu sois".

Enfin, interviewé ce mercredi soir par BFMTV, Jean-Luc Reichmann n'a pas masqué son émotion en évoquant cette disparition. Les larmes aux yeux, l'animateur des Douze coups de midi a déploré la perte d'un être cher, "J'arrive pas à réaliser pour tout vous dire. J'ai perdu, un ami, j'ai perdu mon frangin, je perds mon frère, mon père, humainement et professionnellement c'était un exemple pour nous tous". Et s'il considère cette mort comme "un coup de poignard", il l'a assuré, Jean-Pierre Pernaut ne disparaîtra jamais vraiment : "Pour moi de toute manière, il ne sera jamais mort. Il est en permanence avec moi".