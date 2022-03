Mort de Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou s'exprime avec émotion sur TikTok

L'ex présentateur phare de TF1 avait plusieurs problèmes de santé depuis son cancer

Après son cancer de la prostate en 2018, Jean-Pierre Pernaut avait eu un cancer des poumons. "On croise les doigts, on s'accroche et on se bagarre. Celui du poumon n'est pas forcément le plus simple, mais je fais confiance aux médecins. On verra bien" avait-il déclaré sur Twitter.

Et la journaliste Isabelle Morini-Bosc a révélé sur RTL les causes du décès de Jean-Pierre Pernaut. Il a été hospitalisé pour "des petits AVC en février, une opération à coeur ouvert dont il s'était bien remis avant une aggravation brutale de son état général ayant obligé à l'endormir en tout début de semaine. On espérait au miracle, il n'a pas eu lieu".