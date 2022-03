Mort de Jean-Pierre Pernaut : le présentateur de TF1 est décédé à 71 ans

Jean-Pierre Pernaut est mort

C'était l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. Jean-Pierre Pernaut est mort, a confirmé sa famille à l'AFP ce mercredi 2 mars 2022 vers 17h30. Il avait 71 ans et souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer du poumon. Une maladie qui a donc, malheureusement, gagné.

Star du JT de TF1

C'est en 1972 que Jean-Pierre Pernaut a fait sa première apparition à l'écran, pour présenter le journal régional Nord Picardie Actualités. Diplômé de l'école supérieur de journalisme de Lille, il avait ensuite fait son arrivée à TF1 en 1975 et coprésenté le journal de 13 heures entre 1978 et 1980. Également chef adjoint du service reportages de la chaîne puis rédacteur en chef, il avait été titularisé au JT de 13 heures en 1988. Un rôle qu'il a tenu jusqu'en décembre 2020 soit pendant 32 ans. Son dernier JT, diffusé le 18 décembre 2020, avait ému les téléspectateurs.

Depuis, Jean-Pierre Pernaut avait lancé sa web-tv, Jean-Pierre Pernaut TV (JPP TV) et animé une émission sur LCI. En novembre 2021, il dévoilait être atteint d'un cancer du poumon. "J'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. (...) Si j'en parle, d'abord parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un de la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que cela ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, ben j'aurai dû arrêter." avait-il écrit sur Twitter.

Jean Pierre Pernaut était marié depuis 2007 avec l'ex-Miss France Nathalie Marquay avec qui il a eu deux enfants, Lou (devenue influenceuse) et Tom. Il avait aussi deux autres enfants, nés de son premier mariage.