Lou Pernaut revient sur le départ de son père Jean-Pierre Pernaut du JT : "Il ne me l'a pas dit"

Au mois de septembre, Jean-Pierre Pernaut a surpris des millions de téléspectateurs en annonçant son départ du JT de 13h de TF1 : "Je l'ai mûrement, très mûrement réfléchi. Le 13 h et moi, c'est une aventure vraiment extraordinaire, grâce à votre confiance, à celle de vos parents, grands-parents parfois." C'est donc avec beaucoup d'émotions que le journaliste a présenté son dernier JT le 18 décembre 2020 : "Je me prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. On a créé des liens très forts", a-t-il confié en direct.

"Je l'ai appris en même temps que vous"

A l'occasion de son départ en retraite, Jean-Pierre Pernaut a eu le droit à son propre documentaire, Jean-Pierre Pernaut : 50 ans dans le coeur des Français, sur C8, dans lequel sa fille Lou Pernaut intervient notamment pour balancer la manière étonnante dont elle a appris la grande nouvelle sur son père : "Je l'ai appris en même temps que vous en fait. Il ne me l'a absolument pas dit."

La TikTokeuse, qui a fait une mise au moins suite à l'annonce de Jean-Pierre Pernaut balance ensuite : "J'étais là, à la maison, tranquille et je vois des notifications. Je me dis : 'Mais qu'est-ce qu'il se passe ?!'. Je vais sur Twitter et là je vois mon père qui annonce sa retraite. 'Ca va, tranquille. Ne préviens pas ta fille hein...' Je l'ai su en même temps que vous quand même. C'est fou."

Tom et Lou Pernaut sur TikTok, Jean-Pierre Pernaut réagit

Dans la suite de l'émission, Jean-Pierre Pernaut, lui, réagi à la soudaine popularité de ses enfants, Tom et Lou Pernaut, sur TikTok durant le premier confinement : "J'ai découvert TikTok pendant le confinement. Les enfants sont tombés dedans et ça a l'air d'amuser les jeunes. C'est bien, mais j'ai dû mal à suivre. Je pense que ce n'est pas pour moi", explique-t-il avec humour avant que sa femme Nathalie Marquay ajoute : "Moi ça me fait rire parce que ça les aide à être inventifs."