Lou Pernaut : Sa mise au point après le départ de son père Jean-Pierre Pernaut du JT de TF1

C'est une belle page qui se tourne pour Jean-Pierre Pernaut. À la tête du JT de 13 heures de TF1 depuis 1988, le célèbre présentateur a pris la décision de laisser sa place pour "changer de rythme" à la fin de l'année : "Je sais que ma décision d'arrêter le 13 h va en surprendre plus d'un. Je l'ai mûrement, très mûrement réfléchi. Le 13 h et moi, c'est une aventure vraiment extraordinaire, grâce à votre confiance, à celle de vos parents, grands-parents parfois." Et effectivement, sa grande annonce a étonné pas mal de monde.

"Mon père va très bien"

Jean-Pierre Pernaut a quand même tenu à rassurer son public en expliquant qu'il ne quittait pas TF1 pour autant : "Je ne quitte ni le métier ni le Groupe TF1", a-t-il précisé. Sa fille Lou Pernaut a elle aussi réagi au départ de son père avec une petite mise au point pour les personnes inquiètes : "La plupart d'entre vous ont compris que mon père quitte son rôle de présentateur du 13h sur TF1 en fin d'année. Ce n'est qu'une étape car il continuera de travailler pour la chaîne et vous continuerez de le voir très souvent."

La soeur de Tom Pernaut ajoute : "Je sais que la plupart d'entre vous, vous m'envoyez des messages. C'est super gentil, mais là, je ne vous demande qu'une chose : c'est vraiment de ne pas m'envoyer de messages. Je vais en avoir beaucoup. (...) Ne m'envoyez pas de messages, en tout cas pas aujourd'hui, pas dans la semaine. Surtout que ce n'est pas grave. Mon père quitte juste le JT mais en soit, il sera toujours là donc, il n'y a pas de 'oh non, je suis trop triste.' Mon père va très bien, il est très content ! C'est juste qu'il s'en va du JT, comme ça arrive à tout le monde dans une carrière."