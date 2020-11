Mission Impossible 7 : les acteurs terrifiés par les cascades de Tom Cruise

Tom Cruise, roi des cascades

A chaque nouveau film Mission Impossible, Tom Cruise se lance pour défi de réaliser une nouvelle cascade totalement folle. Ces dernières années, on a ainsi pu le voir grimper l'une des plus hautes tours du monde, s'accrocher à une porte d'un avion en plein ciel ou piloter un hélicoptère lors d'une séquence de course-poursuite entre deux montagnes. Rien que ça.

De quoi permettre à l'acteur de ridiculiser ses concurrents dans le genre, mettre au chômage les véritables cascadeurs et... effrayer ses partenaires lors des tournages. Comme l'a confié Simon Pegg - l'interprète de Benji dans la saga, les performances de Tom Cruise sur un plateau peuvent provoquer quelques crises cardiaques.

Des tournages angoissants

"Quand vous regardez le film et que vous le voyez faire ces cascades, c'est assez stressant. Il y a une véritable sensation de péril, parce que vous savez que c'est lui. Mais vous savez aussi qu'il a survécu, parce qu'il était sur le plateau de Good Morning America ce matin-là et qu'il enchaîne les interviews" a rappelé le comédien auprès de Conan O'Brien.

Or, il l'a ensuite précisé, ce luxe de savoir que la cascade ne s'est pas mal déroulée et que Tom Cruise ne va pas mourir quand on regarde le film, tous les acteurs ne l'ont pas au moment du tournage. "Quand on fait les scènes, quand on le regarde les tourner, on n'a absolument aucune idée de s'il va survivre ou non", a rappelé Simon Pegg. "[Dans le prochain film] Il conduit une moto au bord d'un précipice puis saute dans le vide, et tout le monde est juste là, à attendre, à espérer qu'ils ont préparé un bon parachute. C'est terrifiant !"

Un simple détail pour certains, mais un vrai sujet d'angoisse pour Simon Pegg. Il l'a par la suite révélé, à cause d'un problème d'agenda il n'a pu assister au tournage de la scène en hélicoptère lors du précédent film, ce qui n'a pas été facile à vivre, "J'ai dû lui dire au revoir, sans savoir s'il allait survivre les 10 prochains jours. Le savoir en train de piloter un hélicoptère à travers ces glaciers..."

Courage, un Mission Impossible 8 est déjà prévu...