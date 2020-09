Mission Impossible 7 : nouvelle cascade folle de Tom Cruise, vidéo hallucinante sur le tournage

Tom Cruise, qui n'est pas du genre à tourner en rond, a logiquement trouvé le temps long durant le confinement. Du coup, afin de s'occuper, le comédien s'est amusé à imaginer les cascades les plus folles à expérimenter dans ses nouveaux films. Un passe-temps comme un autre qui nous promet déjà des séquences hallucinantes au cinéma. Car oui, on peut le découvrir à travers une vidéo filmée sur le tournage de Mission Impossible 7, l'interprète d'Ethan Hunt ne fera une nouvelle fois pas les choses à moitié.

Nouvelle cascade hallucinante de Tom Cruise

Au programme ici ? Après avoir escaladé la plus haute tour du monde dans MI4, s'être accroché à l'aile d'un avion dans les airs dans MI5 et piloté un véritable hélicoptère lors d'une course-poursuite dans le ciel dans MI6, Tom Cruise a décidé de faire de la moto sur un pont... détruit.

Dit comme ça, ça n'envoie pas forcément du rêve, mais le résultat s'annonce pourtant bluffant et à couper le souffle. Sur des images filmées à distance, on peut en effet voir l'acteur s'élancer à toute vitesse sur une sorte de piste avec sa moto avant finalement de plonger dans le vide et d'atterrir tranquillou en parachute. Une performance qui a dû donner quelques sueurs froides à certains producteurs dans les coulisses et qui nous rappelle que Tom Cruise n'est clairement pas une star comme les autres.

Pour l'anecdote, cette cascade ne sera pas la seule de Mission Impossible 7 et 8, tournés à la suite. Il y a quelques mois, Christopher McQuarrie - le réalisateur, annonçait notamment, "On a imaginé trois scènes absolument obscènes. Ce qu'il va faire me terrifie et ça fera passer sa course poursuite en hélicoptère [dans Fallout] pour un jeu d'enfant". De quoi retrouver le sourire en cette année 2020 morose.