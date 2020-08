Mission Impossible 7 : une cascade dérape et provoque un incendie

C'est bien connu, les films de Tom Cruise nous réservent souvent des cascades complètement folles. L'acteur de 58 ans adore réaliser ses propres scènes dangereuses. On nous a déjà promis des cascades dingues dans Mission Impossible 7 et 8 puisque le réalisateur Christopher McQuarrie avait confié à Empire : "On a imaginé trois scènes absolument obscènes (...) Ce qu'il va faire me terrifie et ça fera passer sa course poursuite en hélicoptère [dans Fallout] pour un jeu d'enfant".

Une cascade tourne mal sur le tournage de Mission Impossible 7

En février dernier, le tournage de Mission Impossible 7 était mis en pause : alors que l'équipe devait poser ses valises à Venise pour plusieurs semaines, la pandémie de Coronavirus (déjà active en Italie) avait provoqué l'annulation des prises de vues. C'est depuis peu que le tournage a pu reprendre, en Angleterre cette fois, dans le comté d'Oxfordshire. Pour les besoins d'une scène impressionnante, un plateau qui aurait coûté près de 2 millions de livres (soit environ 2,2 millions d'euros) a été construit. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu...

Comme le dévoile The Sun, un accident heureusement sans gravité aurait eu lieu sur le tournage. Après six semaines de préparation, les caméras devaient tourner une impressionnante cascade à moto : comme l'explique une source au tabloïd, un cascadeur devait monter une rampe à moto avant de retomber sur un revêtement spécial pendant que la moto se crashait au sol. Malgré les calculs des experts, la cascade a finalement dérapé : "La chaleur et la friction des pneus après le crash a fait que du carton a pris feu." L'incident aurait eu lieu mardi et The Sun publie des photos d'un feu ainsi que l'arrivée des pompiers sur place. Cinq véhicules ainsi que des ambulances ont été appelés.

Aucun blessé

Heureusement, le cascadeur n'aurait pas été blessé durant cet incident mais Tom Cruise, qui filmait une scène non loin de là, serait furieux à l'idée d'un nouveau retard dans la production du film. En effet, les producteurs seraient en train de réfléchir à la façon d'arranger les choses et tentent de découvrir comment l'accident a pu se produire. On ne sait pour l'instant pas quand le tournage va reprendre. Mission Impossible 7 devrait sortir en salles le 17 novembre 2021 alors qu'il était à l'origine prévu pour juillet 2021. Un Mission Impossible 8 est déjà en préparation et est prévu pour 2022.