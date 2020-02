Mission Impossible 7 & 8 : Tom Cruise fera 3 cascades encore plus folles que la scène en hélicoptère

Tom Cruise plus fort que jamais

En 2021 et 2022 sortiront respectivement Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8 au cinéma. Deux nouveaux films réalisés par Christopher McQuarrie, déjà derrière Mission Impossible 6 - Fallout, qui promettent de nous en mettre plein les yeux. Le réalisateur l'a assuré, Tom Cruise va encore une fois se dépasser devant la caméra.

"Il s'entraîne et il m'appelle pour me décrire ce qu'il fait. Et je me marre, je l'encourage. Puis je raccroche et je vomis dans un seau. Il s'entraîne intensément" a-t-il dans un premier temps déclaré à The Empire Podcast, avant d'éteindre rapidement le fantasme de nombreux fans, "Non, il n'ira pas dans l'espace, il n'en a pas besoin". Une déception ? Pas du tout. Selon lui, les cascades à venir seront plus impressionnantes que jamais.

Des cascades totalement folles

Sans entrer dans les détails de son histoire et de ses plans pour l'avenir de la franchise, le cinéaste a tout de même dévoilé, "On a imaginé trois scènes absolument obscènes". Obscènes comment ? "Ce qu'il va faire me terrifie et ça fera passer sa course poursuite en hélicoptère [dans Fallout] pour un jeu d'enfant".

Or, quand on se souvient qu'il avait passé près de 3 mois à s'entraîner pour cette fameuse séquence, on peut déjà espérer un truc totalement fou. Au final, la seule véritable mission impossible, ça sera d'attendre ces films le plus calmement possible.