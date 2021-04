Marwa Loud accusée de sorcellerie sur Lartiste : il confirme, elle réagit à ce "n'importe quoi"

Lartiste révèle : la sorcellerie "a détruit mon couple et ma vie de famille"

Les histoires de sorcellerie continuent. Il y avait eu l'affaire Carla Moreau, dans laquelle Carla Moreau avait été accusée de faire de la sorcellerie contre les candidats des Marseillais à Dubaï sur W9. Puis, c'est Manon Marsault qui a été accusée de sorcellerie sur Julien Tanti. Et maintenant, Marwa Loud est accusée de sorcellerie sur Lartiste. Une histoire qui date d'il y a plus de 3 ans et qui est ressortie sur les réseaux, plusieurs personnes s'étant exprimées dessus. Marc Blata, le blogueur qui avait reçu des preuves de Kevin Guedj pour innocenter sa femme, Kevin dénonçait même une "supercherie", a contacté Marwa Loud et Lartiste.

Dans une story Snapchat, Marc Blata a rappelé l'histoire, comme quoi Marwa Loud serait allée voir un marabout au Maroc pour nuire à Lartiste. Et il a dévoilé des notes vocales de Lartiste qui lui confirment cette version. "Je n'ai pas voulu que cela sorte, mais c'est sorti" a expliqué le rappeur, "Maintenant, j'ai envie de te dire, ce n'est même plus mon combat, si tu veux savoir ce que je pense de la sorcellerie", "c'est que tous ceux qui la pratiquent iront en enfer" et que "ça existe".

"Je l'ai vécu et je le souhaite à personne. Je pourrais parler beaucoup plus, faire un live et expliquer aux gens, mais la dernière fois que j'en ai parlé chez Guillaume Pley, ça s'est retourné contre moi, on m'a accusé moi de faire de la sorcellerie" a ajouté l'interprète du tube Chocolat, qui a sorti l'album "Comme Avant" en 2020, "Aujourd'hui, je suis loin de tout ça, et j'ai envie d'oublier tout cela, j'ai envie de zapper tout ça. Ça m'a plus niqué la vie qu'autre chose. Cela a détruit mon couple et ma vie de famille".