Marwa Loud et Eva s'ambiancent dans le clip de leur feat "Allo"

Le dernier album d'Eva Queen remonte à août 2020 tandis que celui de Marwa Loud date de juin 2019 : la petite soeur de Jazz nous a ambiancé avec "Feed", porté par les singles Chelou, Lingo et Coeur Noir, et l'interprète de T'es où ? avec "My Life". Leurs fans attendent aujourd'hui avec impatience la sortie de leurs prochains disqus, mais pour le moment, les deux artistes n'ont annoncé aucun futur projet studio. En revanche, elles ont réservé une belle surprise à leur public : un featuring !

Marwa Loud et Eva en mode girl power dans le clip "Allo"

Eh oui, Eva, qui ne veut plus être appelée "Eva Queen", et Marwa Loud collaborent pour la première fois sur un morceau entêtant et entraînant intitulé Allo. Un morceau dans lequel la chanteuse de 20 ans et l'interprète de Oh la folle règlent leurs comptes avec les jaloux et les jalouses, qui "recopient toutes leurs styles" : "Allo, c'est nous ! Tu m'aimes pas relou. Tu follow, chelou. Mon bébé jaloux", balancent-elles dans le refrain efficace qui devrait vous rester en tête.

Côté clip, les filles se retrouvent pour s'ambiancer et imposer leur attitude girl power en mode Queen Lara Croft. Si vous vous demandez comment Eva et Marwa Loud se sont rencontrées, eh bien, sachez que Marwa est pote avec Jazz (JLC Family) depuis quelques temps maintenant.

Où est passée Eva Queen ?

Le son Allo n'est d'ailleurs pas le premier d'Eva sans son nom de scène Eva Queen, mais au fait, pourquoi a-t-elle décidé de s'en séparer ? "On avait construit un personnage. C'était réfléchi : Eva Queen, c'était moi en abusé. J'ai commencé très jeune. J'étais très jeune, limite une enfant. J'ai tellement grandi qu'aujourd'hui, je n'ai pas la même vision, la même envie, le même goût des choses. Eva Queen a évolué. Je ne vais pas la bannir, mais maintenant, c'est Eva", a expliqué la star à Libération.