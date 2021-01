Eva Queen annoncée morte sur TikTok : "Il y a des tarés mentaux", Jazz réagit à la folle rumeur

Alors que Eva Queen passait sa meilleure nuit, entre mardi et mercredi, elle a été victime d'une très mauvaise blague de la part de certains internautes sur TikTok : ils ont annoncé sa (fausse) mort ! Autant vous dire que les fans de l'interprète de On Fleek se sont très vite inquiétés et ont tenté d'obtenir des informations auprès de sa soeur Jazz, qui dormait profondément à ce moment-là : elle n'a découvert la folle rumeur que le lendemain matin. Comme vous vous en doutez l'épouse de Laurent Correia n'a pas manqué de réagir sur Snapchat.

Jazz réagit à l'annonce de la (fausse) mort de sa soeur Eva Queen

Choquée et énervée, Jazz a raconté : "Cette nuit, il y a eu une drôle de rumeur sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'était très drôle, moi ce matin j'ai failli avoir une crise cardiaque, mais une vraie crise cardiaque et faire faire un AVC à ma mère. Je me réveille, je regarde mon portable, je regarde mes messages et je vois que chaque début de message c'est 'est-ce que c'est vrai ? hier soir, cette nuit, Eva, nin nin'. Je fais 'qu'est-ce que c'est que cette connerie ?' Donc je finis par en ouvrir un au hasard et dans ce message on me dit que ma soeur Eva est décédée cette nuit."

La star de la JLC Family a ensuite donné des nouvelles de sa petite soeur Eva Queen : "Dans un premier temps pour vous rassurer, c'est une rumeur. Ma petite soeur va très bien. Sauf que moi ce matin, tête dans le c*l, je ne comprends pas, je commence à paniquer. J'appelle ma mère (...) J'appelle Léa, la meilleure amie d'Eva qui est aussi son assistante, elle me dit qu'Eva est dans son lit. Mes jambes commençaient à trembler. Bref, ce n'est pas le sujet."

"J'ai failli vomir"

Jazz ne s'est pas non plus gênée pour régler ses comptes avec les personnes à l'origine de la fausse mort d'Eva : "Le sujet c'est qu'il y a des tarés mentaux qui vont jusqu'à inventer des décès. Le tout premier gars qui a fait ça sur son Tik Tok je ne sais pas qui c'est, mais il ne s'est pas dit une seconde qu'au-delà d'être Eva Queen, la chanteuse, elle a aussi une famille. Et que nous quand on voit un truc comme ça, on est mal."

Elle poursuit : "Quand on voit des petites rumeurs, on ne sait jamais si c'est vrai ou faux, on s'appelle entre nous, mais là un truc comme ça de bon matin, j'ai failli vomir. Il y a rumeur et rumeur, bande de fous. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un, faire souffrir quelqu'un, humilier une personne, tout." Eva Queen, elle, n'a pas réagi à cette rumeur complètement WTF.