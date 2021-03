Mandy Moore (This is Us) maman : comment sa grossesse a-t-elle impacté la série ?

Mandy Moore est devenue maman pour la première fois

Et un heureux événement pour la famille de This is Us ! Le 23 février, Mandy Moore, l'interprète de Rebecca Pearson dans la série, annonçait sur les réseaux sociaux la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé August Harrison, surnommé Gus, fruit de ses amours avec le chanteur Taylor Goldsmith. L'actrice de 36 ans avait précédemment été mariée à Ryan Adams, qu'elle a accusé d'avoir été violent. En couple avec Taylor Goldsmith depuis 2015 et mariée depuis 2018, l'actrice et chanteuse nage donc dans le bonheur avec l'arrivée de son fils dont elle a publié plusieurs photos sur son compte Instagram.