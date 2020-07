Mandy Moore victime de violence conjugale : les excuses de son ex-mari, Ryan Adams, ne passent pas

Mandy Moore fait partie de ces femmes à avoir été victimes de violence conjugale. Lors de son divorce avec Ryan Adams, en 2016, la star de This is Us avouait que son ex-mari pouvait parfois déparer, mais c'est en 2019 qu'elle a réellement décidé de sortir du silence : "la musique était un moyen pour lui de me contrôler. Il me disait que je n'étais pas une vraie musicienne parce que je ne jouais pas d'instrument." D'autres musiciennes ont aussi pris la parole pour révéler avoir été harcelées sexuellement par Ryan Adams et manipulées par le guitariste pour avoir la main sur leur carrière.

"Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé"

Des récits glaçants. Un an plus tard, Ryan Adams s'est exprimé dans une longue lettre, partagée par le Daily Mail, pour présenter ses excuses, à son ex-femme Mandy Moore notamment : "Dans mes efforts pour devenir un homme meilleur, je me suis battu pour devenir sobre, mais cette fois je le fais avec l'aide d'un professionnel. La sobriété est une priorité dans ma vie, tout comme ma santé mentale... Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je me sens mal de la façon dont j'ai maltraité les gens tout au long de ma vie et de ma carrière. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé."