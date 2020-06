This is Us saison 2 : Milo Ventimiglia et Mandy Moore réagissent à la mort de Jack

On le sait depuis le début de This is Us : Jack est mort. Mais jusqu'à présent, on ignorait comment le patriarche de la famille Pearson était décédé. C'est dans l'épisode 14 de la saison 2 que la vérité a été révélée : après qu'un feu s'est déclaré dans la maison, Jack est mort à l'hôpital suite à un arrêt cardiaque provoqué par des inhalations de fumées. Une révélation très émouvante que ce soit pour les téléspectateurs comme pour les acteurs.

Cette scène déchirante n'était pas prévue

Pour les besoins de l'épisode 14 qui dévoile les raisons de la mort de Jack, Mandy Moore, qui incarne Rebecca, a tourné une scène déchirante où son personnage découvre le corps de Jack. Une scène qui n'était pas totalement prévue. En effet, comme l'a expliqué Milo Ventimiglia à Entertainment Weekly lors de la diffusion de l'épisode aux Etats-Unis, il ne devait pas être présent pour le tournage de cette scène. Mais pour renforcer l'impact de cette mort, il a - avec les producteurs - décidé de jouer le mort tandis que Mandy Moore, qui n'était pas au courant, découvrait le cadavre de Jack à travers une vitre.

"Personne ne m'avait dit que Milo était encore là. Nous avions tourné toutes les autres scènes de l'hôpital et personne ne m'avait dit qu'il était là, je ne savais pas. (...) Apparemment, ils ont utilisé la première prise, le moment où je vois son corps. Je ne savais pas qu'il allait être là donc c'était encore plus bouleversant et perturbant et juste incroyablement triste" a confié l'actrice. "Elle pensait qu'elle entrait dans une salle vide donc elle m'a vu, ne savait pas qu'on allait me voir dans la vitre. (...) J'étais allongé là et je pouvais l'entendre pleurer, prise après prise." a confié de son côté l'interprète de Jack à EW.