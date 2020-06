This is Us saison 2 : dans quel épisode va-t-on connaître les raisons de la mort de Jack ?

Lancée aux Etats-Unis en septembre 2016, la série This is Us est devenue un phénomène outre-Atlantique où elle est diffusée sur NBC. La saison 5 est en cours de préparation et la série est déjà renouvelée jusqu'à la saison 6, qui pourrait être la dernière. Dans la série, on suit la famille Pearson à travers plusieurs époques. On le sait depuis le début de la saison 1, le père, Jack (Milo Ventimiglia), est mort alors que ses enfants Kate, Kevin et Randall (joués par Chrissy Metz, Justin Hartley et Sterling K. Brown pour les versions adultes) étaient adolescents. Un mystère qui sert de fil rouge à la série jusqu'à présent mais qui sera bientôt résolu.

Les raisons de la mort de Jack bientôt révélées

Ce jeudi 11 juin, M6 diffuse les épisodes 9 à 12 de la saison 2 de This is Us. Les réponses sur la mort de Jack ne sont plus très loin. En effet, c'est dans l'épisode 14, diffusé jeudi prochain, que l'on va découvrir comment Jack est mort. Cet épisode, intitulé Soirée du Super Bowl, a été diffusé en février 2018 aux USA, juste après le Super Bowl, ce qui lui a valu un record d'audiences avec 26,9 millions de téléspectateurs ! C'est dans l'épisode 5 de la saison 1 que l'on découvrait que Jack était en fait mort. Vers la fin de la première saison, on apprenait que sa mort avait eu lieu alors que ses enfants étaient adolescents.

Milo Ventimiglia toujours présent dans la suite

Rassurez-vous, la mort de Jack ne signifie pas que Milo Ventimiglia va quitter la série, au contraire ! Le personnage sera toujours présent par le biais des flashbacks dans la suite de This is Us. Jack Pearson n'a donc pas dit son dernier mot ! Cependant, au fil des épisodes, un nouveau mystère va s'installer. Rendez-vous d'ici la fin de la saison 2 pour en savoir plus.