Luna Skye : ses injections faites illégalement dans le salon de Maeva Ghennam ? La star des Marseillais réagit

Luna Skye aurait fait les injections aux fesses chez Maeva Ghennam

Maeva Ghennam et Luna Skye sont amies, vous avez notamment pu les voir ensemble dans Les Marseillais à Dubaï et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9. En plus de la télé-réalité, elles ont un autre point commun : elles aiment la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Alors que Maeva s'était vantée de son "vagin de 12 ans", Luna a eu des complications après des injections aux fesses.

Le compte Instagram @mayamo_tv a d'ailleurs dévoilé une "dinguerie" à propos de Luna Skye qui avait attrapé une grave infection dans le sang suite aux injections. "Exclu : Luna aurait fait ses injections aux fesses par le Dr Azouley sur le canapé de Maeva à Dubaï" a révélé le blogueur. Luna qui a été en réanimation, a failli perdre la vie et a enchaîné les hospitalisations suite aux injections aurait donc subi cette intervention chez son amie Maeva ?

"Tout se serait passé après Les Marseillais à Dubaï vers mai 2021. Luna avait passé quelques jours chez Maeva rappelez-vous" a précisé le spécialiste de la télé-réalité, "On me dit que le jour où Luna aurait fait ses injections aux fesses dans le supposé salon de Maeva, Maeva aurait fait une story en disant je cite 'Azouley le best'".

Maeva Ghennam "risque la prison" et "l'expulsion"

Mayamo TV a rappelé que "c'est complètement illégal", donc Maeva Ghennam "risque la prison, voire l'expulsion". "Il semblerait que c'est interdit de faire des médecines esthétiques à domicile à Dubaï et pareil en France" a-t-il précisé. "Ce qui expliquerait la raison pour laquelle Luna resterait évasive sur le lieu où elle a fait ses injections" a-t-il aussi souligné. Et il a ajouté en s'adressant aux influenceuses en général : "Je sais pas, si vous voulez pas être dans la sauce, faites des trucs légaux".

La star des Marseillais dément les rumeurs

Suite à ces accusations, Maeva Ghennam a réagi dans ses stories Instagram. Sans préciser si elle parlait de cette rumeur en particulier, celle qui serait de nouveau en couple avec Greg Yega a démenti plusieurs rumeurs à son sujet. "Là, ça fait une semaine, presque tout ce qu'on sort sur moi, c'est fake. C'est faux. Mais genre vraiment" a-t-elle déclaré, "Et le problème, c'est que les gens qui suivent les blogueurs et ben ils y croient, alors que c'est pas vrai". Mais on se doute qu'elle parle certainement de cette histoire liée à Luna, puisque Maeva a décidé de s'exprimer juste après cette rumeur sortie sur les réseaux.

Elle a même poussé un coup de gueule, lassée de voir toutes ces rumeurs sur elle : "Mes amours, je vous jure, ça me gonfle, ça me saoule parce que tous les matins je me lève, j'ai la boule au ventre à cause des réseaux sociaux. Parce que tous les matins, on m'invente une vie, j'ai une histoire sur les réseaux sociaux... J'en peux plus".