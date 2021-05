Lucifer saison 5, partie 2 : 5 choses que vous allez voir dans les nouveaux épisodes

Quelle suite pour Lucifer et Chloé ?

Lucifer et Chloé (Lauren German) sont enfin en couple... mais ce n'est pas la fin des tensions. A la fin de la partie 1, Chloé dévoilait ses sentiments à Lucifer en lui disant "je t'aime" et la bande-annonce de la partie 2 teasait clairement des réticences du côté de Luci. La relation des deux personnages sera au coeur des épisodes, même si Lucifer va d'abord être pas mal pris par ses problèmes de famille. Mais que les fans de Deckerstar (le nom de couple du duo) ne désespèrent pas : la partie 2 de la saison 5 va donner des réponses sur le destin du duo.

Un épisode musical entraînant

Après l'épisode en noir et blanc dans la partie 1, la partie 2 de la saison 5 de Lucifer nous réserve aussi un épisode spécial puisqu'il s'agit d'un épisode musical. L'occasion d'entendre le timbre de voix de Tom Ellis... et pas que ! Kevin Alejandro (Dan), Lesley-Ann Brandt (Maze), Aimee Garcia (Ella), DB Woodside (Amenadiel), Rachael Harris (Linda) et même Scarlett Estevez (Trixie) donnent de la voix dans cet épisode.

De grosses surprises à venir

En huit épisodes, vous allez passer par pas mal d'émotions avec Lucifer et les autres. Comme à chaque fois, la série a réservé plusieurs surprises de taille et elles s'annoncent parfois déchirantes. Oui, on a peut-être versé nos meilleures larmes devant cette partie 2 de la saison 5... Vous êtes prévenus, avoir une boîte de mouchoir à proximité n'est pas un luxe.