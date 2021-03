Lucifer saison 5 : l'arrivée de Dieu amènera "beaucoup de chaos" dans la série

Netflix n'est peut-être pas encore décidé à dévoiler la date de mise en ligne de la seconde partie de la saison 5 de Lucifer, mais cela n'empêche pas les acteurs de la série de déjà commencer à teaser les prochains épisodes. Et D.B. Woodside l'a promis à TVLine, la suite de l'histoire sera particulièrement intense.

Une arrivée sous tension pour Dieu

L'interprète d'Amenadiel n'a bien évidemment pas dévoilé grand chose, mais il a tout de même promis que l'arrivée de Dennis Haysbert, qui incarnera le père de Lucifer et Amenadiel, ne passera pas inaperçue, "Quand Dieu arrive, il y a énormément de chaos qui suivent avec lui".

Et selon l'acteur, alors que l'on peut déjà s'attendre à une rencontre explosive avec Maze, c'est son personnage qui prendra le plus cher à l'écran, "L'histoire va littéralement reprendre deux secondes après la fin de la partie 1 et Amenadiel se retrouve totalement humilié". En cause ? Sans surprise, cela sera lié à ses précédents agissements, "Il sait que Dieu l'a vu se comporter d'une certaine façon avec ses frères, alors qu'en tant qu'aîné, il est véritablement censé être celui qui doit montrer l'exemple, ce qu'il n'a pas du tout fait".

De quoi s'attendre à une punition façon "Privé de télé et au lit" ? Il faudra encore patienter pour le savoir, mais on a décidément de plus en plus hâte de découvrir cette confrontation entre Lucifer/Amenadiel et Dieu.