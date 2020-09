Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé... top 10 des footballeurs les mieux payés en 2020 (c'est fou)

Footballeur, métier de rêve

Vous avez moins de 30 ans ? Vous ne savez pas encore quoi faire de votre vie ? Vous aimez le sport et gérez plutôt bien sur FIFA ? Un conseil : il est grand temps de vous lancer dans une carrière de footballeur. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qui peut vous permettre de devenir très riche. Mais alors, très très très très très très très très (vous avez compris l'idée) riche !

Comme chaque année, Forbes s'est en effet amusé à réaliser le classement des footballeurs les mieux payés de la planète. Et à en croire ses résultats, ça n'a clairement pas été la crise pour tout le monde en 2020. Au contraire, nombreux sont ceux à avoir fait le bonheur de leurs banquiers et à avoir été contraints d'acheter des pantalons aux poches plus larges afin d'y fourrer leurs nombreuses liasses de billets.

Des salaires toujours plus fous

Au programme ? On y apprend que Lionel Messi, grâce à cette année 2020 et son contrat en or (126 millions de dollars), a enfin réussi à atteindre la barre du milliard de dollars gagnés depuis les débuts de sa carrière. Une nouvelle qui devrait lui redonner le sourire, lui qui a vu le FC Barcelone l'obliger à rester au club cette saison. Etre contraint de vivre au soleil en touchant des millions, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Snif.

Mais ce n'est pas tout, ce classement nous permet aussi de découvrir avec soulagement que Kylian Mbappe va (enfin) pouvoir sécher ses larmes après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions en remplaçant ses mouchoirs par des billets (42 millions de dollars en 2020), tandis que Neymar - qui a vécu un classico sorti tout droit de l'enfer ce dimanche 13 septembre, va pouvoir se payer un autre week end à Ibiza afin de se changer les idées grâce à ses hallucinants contrats (96 millions de dollars en 2020).

Bref, si vous cherchez à vous faire adopter, voici la liste des 10 footballeurs les plus intéressants à approcher !

10 - David De Gea (Manchester United) : 27 millions de dollars gagnés en 2020

(24 millions de dollars en salaire / 3 millions de dollars en contrats pubs)

9 - Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 28 millions de dollars gagnés en 2020

(24 millions de dollars en salaire / 4 millions de dollars en contrats pubs)

8 - Gareth Bale (Real Madrid) : 29 millions de dollars gagnés en 2020

(23 millions de dollars en salaire / 6 millions de dollars en contrats pubs)

7 - Antoine Griezmann (FC Barcelone) : 33 millions de dollars gagnés en 2020

(28 millions de dollars en salaire / 5 millions de dollars en contrats pubs)

6 - Paul Pogba (Manchester United) : 34 millions de dollars gagnés en 2020

(28 millions de dollars en salaire / 6 millions de dollars en contrats pubs)

5 - Mohamed Salah (Liverpool) : 37 millions de dollars gagnés en 2020

(24 millions de dollars en salaire / 13 millions de dollars en contrats pubs)

4 - Kylian Mbappe (PSG) : 42 millions de dollars gagnés en 2020

(28 millions de dollars en salaire / 14 millions de dollars en contrats pubs)

3 - Neymar Jr (PSG) : 96 millions de dollars gagnés en 2020

(78 millions de dollars en salaire / 18 millions de dollars en contrats pubs)

2 - Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) : 117 millions de dollars gagnés en 2020

(70 millions de dollars en salaire / 47 millions de dollars en contrats pubs)

1 - Lionel Messi (FC Barcelone) : 126 millions de dollars gagnés en 2020

(92 millions de dollars en salaire / 34 millions de dollars en contrats pubs)

Pour info, tous ces salaires sont calculés en comptant la saison 2020/2021, les bonus et contrats pubs. Les montants sont ceux avant les taxes.