PSG-OM : insultes racistes, bastons, célébrations sans masque... quand le clasico dégénère

Pluie de cartons rouges

Les joueurs étaient en tout cas aussi chauds et tendus que les supporters sur la pelouse du Parc des Princes. Si un seul but a été marqué, l'arbitre a eu du boulot... pour séparer les deux équipes. Suite à une faute de Paredes, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs en fin de match. Résultat ? Trois cartons rouges pour les joueurs du PSG (Neymar, Kurzawa et Paredes) et deux pour les Marseillais (Amavi et Benedetto) mais aussi 14 cartons jaunes (oui, rien que ça) tout au long du match.

Neymar et Alvaro s'écharpent sur Twitter

Mais l'affrontement c'est aussi poursuivi dans la nuit sur les réseaux sociaux. Après avoir alerté l'arbitre en cours de match face à l'attitude d'Alvaro Gonzalez, Neymar a accusé son adversaire de racisme sur Twitter. "Je veux qu'ils montrent l'image du raciste qui me traite de fils de p*te de singe" a tweeté le joueur du PSG. Ce à quoi Alvaro Gonzalez a répondu, lui aussi sur Twitter : "Il n'y a pas de place pour le racisme (...) Parfois, il faut apprendre à perdre et à l'assumer sur le terrain" a-t-il posté. Mais Neymar n'a pas lâché l'affaire et a répondu à ce message : "Tu n'es pas un homme à assumer ton erreur, perdre fait partie du sport. Mais insulter et être raciste, non, je ne suis pas d'accord. Je ne te respecte pas. Tu n'as aucun caractère. Assume. Sois un homme. Raciste".