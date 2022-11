Les Marseillais : un couple emblématique prêt à claquer la porte ? La petite phrase qui ne rassure pas

Lancée en 2012, Les Marseillais reste l'un des programmes forts de W9. Si de nouveaux candidats ont rejoint l'aventure au fil des années, l'émission a aussi perdu quelques anciens emblématiques. Comme par exemple le couple Kevin Guedj / Carla Moreau qui a fait ses adieux pour rejoindre le groupe TF1 (les deux candidats de télé-réalité ont récemment annoncé leur séparation). Autre duo à être parti ? Benjamin Samat et Maddy Burciaga. Et la liste pourrait encore s'allonger prochainement

Jessica Thivenin et Thibault Garcia prêts à quitter Les Marseillais ?

Vous l'aurez remarqué, Jessica Thivenin et Thibault Garcia n'apparaissent pas au casting du Cross, nouveau nom des Marseillais VS le Reste du Monde, qui sera lancé ce lundi 14 novembre 2022 sur W9. Les fans se posent forcément beaucoup de questions sur l'avenir du couple dans Les Marseillais... et ils ont raison de s'inquiéter. Sur Snapchat, la maman de Maylone et Leewane a répondu à un internaute qui évoquait leur participation aux Marseillais. "J'ai beaucoup la question" a-t-elle d'abord écrit avant d'ajouter : "Désolée, ce n'est pas dans nos projets. Mais on reste actifs sur les réseaux sociaux".