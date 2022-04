Benjamin Samat quitte définitivement Les Marseillais : "J'ai envie de prendre un peu de recul"

C'est la période des annonces pour Benjamin Samat ! Le candidat de télé-réalité révélé dans La Belle et ses princes presque charmants s'est fiancé avec Maddy Burciaga sur le tournage des Marseillais au Mexique. Ils se sont ensuite mariés à la surprise générale en février 2022. Ce dimanche 3 avril 2022, ils ont aussi dévoilé sur Instagram qu'ils attendaient leur premier enfant. Que des bonnes nouvelles ! Mais, dans l'épisode de ce lundi 4 avril 2022, déjà disponible sur Salto, il va faire une révélation qui va beaucoup moins réjouir ses fans : il quitte définitivement la famille des Marseillais.

Des adieux émouvants

Alors que ses fratés pensaient qu'il quittait juste cette aventure, celui qui se battra prochainement avec Dylan Thiry dans un combat de boxe, leur a révélé que c'était en fait son tout dernier tournage avec eux. "Merci pour cette aventure, j'ai le coeur qui bat très très vite, c'était vraiment une aventure extraordinaire. J'avais à coeur qu'elle se passe bien parce que je savais que j'allais partir au milieu et aussi pour une raison... Parce que c'est ma dernière aventure" révèle-t-il, accompagné par sa chérie, devant ses amis, sous le choc. "J'ai envie de prendre un peu de recul et me consacrer à ce qui nous attend, à notre famille et à ce qu'on peut faire tous les deux" explique-t-il.

le futur papa a ensuite fait un joli discours dans lequel il déclare son amour à Paga, Julien Tanti, qui vit peut-être aussi sa dernière aventure, Greg Yega et Maëva Ghennam. S'ils sont tous en larmes, ce départ touche particulièrement la dernière citée, qui considère Benji comme son grand frère. "Franchement, ça me touche trop. Benji, c'est mon frère. J'ai commencé avec lui, on a tout de suite eu une complicité d'amitié, il a toujours été là pour moi. C'est mon premier ami dans Les Marseillais" affirme-t-elle, très émue. Pour découvrir ces adieux émouvants, rendez-vous sur Salto ou ce lundi 4 avril 2022 à 19h50 sur W9.

