Les Bracelets rouges : la saison 4 sans les acteurs principaux ? Audran Cattin répond

Lancée en 2018 sur TF1, Les Bracelets rouges a trouvé son public ! Après une saison 3 étalée suite à la pandémie de Coronavirus, les téléspectateurs ont pu découvrir l'épisode 8 qui semblait conclure les histoires de Thomas, Clément, Roxane, Mehdi, Côme, Louise et les autres. L'an dernier, Audran Cattin et Tom Rivoire nous avaient confié qu'ils pensaient à cette troisième saison comme à la dernière pour leurs personnages. Qu'en est-il aujourd'hui ?

"Nos personnages sont arrivés au bout de leur histoire"

Le 6 avril dernier, nos confrères d'Allociné dévoilaient que la saison 4 des Bracelets rouges devrait être centrée sur de nouveaux personnages et qu'elle était "en cours d'écriture" selon Nicolas Cuche, scénariste et réalisateur. Avant le début de la diffusion, PRBK a rencontré Audran Cattin (Thomas) et Louna Espinosa (Roxane). Ces derniers nous avaient expliqué qu'ils n'étaient pas encore certains qu'une saison 4 soit au programme. L'interprète de Thomas nous avait aussi confié que, si une saison 4 voyait le jour, il était probable qu'il n'en fasse pas partie. "Je pense que nos personnages sont arrivés au bout de leur histoire. L'histoire d'Albert Espinosa, c'est l'histoire de Clément et Thomas liée. Les deux arrivent au bout de leur parcours à la fin de la saison 3. Ce serait dommage d'exploiter un filon." a déclaré l'acteur comme vous pouvez le voir dans notre diaporama. Audran Cattin y évoque aussi la possibilité de voir l'arrivée de nouveaux personnages.

PRBK a aussi posé la question à Hanane El Yousfi qui incarne Nour, la nouvelle patiente arrivée dans la saison 3. Concernant la saison 4, l'actrice nous avait confié ne pas avoir d'infos. "Il y a toujours des choses à dire mais il faudra voir le scénario, s'il y a des choses à raconter. Ça a été une super expérience donc je ne dirai jamais non" nous avait-elle confié.

