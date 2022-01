Les Aristochats, La Petite Sirène, Blanche-Neige... : zoom sur 11 remakes Disney à venir

Non, la mode des remakes et reboots ne touchent pas uniquement le monde des séries. Depuis des années déjà, Disney fait aussi du neuf avec du vieux en proposant des remakes pour ses films d'animation cultes. Et c'est loin d'être terminé !

Les Aristochats

Dernier projet en date annoncé ? Un remake en live-action - donc avec de vrais chats - des Aristochats. Selon Deadline, le projet en est au simple stade du développement et serait prévu pour Disney+. Côté scénario, se sont Will Gluck (réalisateur de Pierre Lapin 2) et Keith Bunin (scénariste de En Avant) qui auraient été engagés pour écrire cette nouvelle version de l'histoire. L'idée serait de faire un film similaire à la version de 2019 de La Belle et le Clochard.