Hercule en live-action : les réalisateurs d'Avengers Endgame promettent un remake différent

On s'en doutait, c'est désormais officiel : Hercule - le célèbre film d'animation de Disney sorti en 1997, aura à son tour le droit à une adaptation en live-action. A cette occasion, le studio a encore frappé un grand coup du côté de la réalisation puisque, après Tim Burton (Dumbo) ou Guy Ritchie (Aladdin), ce sont Joe et Anthony Russo (Avengers Infinity War / Endgame) qui ont été choisis pour ce projet.

Une version différente du film original

Un choix qui fait sens - qui mieux que ceux qui ont glorifié Iron Man & Cie pour donner vie à l'histoire du premier super-héros de la Terre ?, et qui s'annonce prometteur. Lors d'une interview accordée à Collider, le duo a en effet confié ne pas vouloir s'inspirer du Roi Lion version 2019 qui n'était qu'un simple copier/coller du film d'animation de 1994.

"Je pense que vous devez toujours apporter quelque chose de nouveau sur la table, parce que de notre point de vue en tant que raconteurs d'histoires, ce n'est pas excitant de simplement faire une copie" a notamment dévoilé Anthony Russo. Le réalisateur l'a ensuite précisé, c'est cette approche qui a justement fait leur succès ces dernières années, "C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec nos films Marvel. Ce ne sont pas de simples copies des comics car, selon nous, si vous voulez voir ces histoires, vous n'avez qu'à lire les comics. On est là pour vous donner une histoire différente. Celle d'Hercule sera dans la veine du film original et inspirée par celui-ci, mais on va également apporter beaucoup de nouveaux éléments."

Des réalisateurs fans de Hercules

Par ailleurs, si Hercules est votre Disney préféré et que vous craignez déjà de le voir être dénaturé, sachez que ce film est au contraire entre de bonnes mains. Anthony Russo l'a confessé, "Nous sommes de vrais fans d'Hercule. Quand on a entendu que Disney était intéressé par une adaptation, et comme nous sommes fous de l'original, on a monté tout un dossier pour expliquer pourquoi nous étions les meilleures personnes pour produire ce film". Rassurant et intriguant.