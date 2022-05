Le Flambeau : cet ex-aventurier culte de Koh Lanta qui a inspiré Mister V pour jouer William

Marc est de retour ! Alors que son coeur avait galéré à faire son choix dans La Flamme en 2020, le personnage emblématique de Jonathan Cohen revient ce lundi 23 mai 2022 sur nos écrans pour vivre une nouvelle aventure déjantée dans une suite intitulée Le Flambeau. Au programme ici ? Terminé la parodie de Greg le millionnaire ou du Bachelor, c'est l'émission culte Koh Lanta qui est cette fois-ci détournée pour notre plus grand bonheur (lire notre critique ici).

Mister V s'est inspiré d'un candidat culte de Koh Lanta

A cette occasion, si le casting peut évidemment compter sur les retours de certains acteurs mémorables de La Flamme comme Ana Girardot (Anne), Leïla Bekhti (Alexandra), Adèle Exarchopoulos (Soraya) ou encore Pierre Niney (Dr Juiphe), cette saison 2 est également complétée par quelques nouveaux. Parmi eux ? Mister V, l'humoriste/rappeur découvert sur YouTube que l'on a pu suivre au cinéma ces dernières années dans des films comme Le Manoir, Place publique et All Inclusive. Un choix plutôt cool sur le papier, d'autant plus qu'il en a profité pour rendre hommage à un aventurier inoubliable du programme de TF1.

Interrogé sur son personnage de William par Télé 7 Jours, le comédien l'a dans un premier temps décrit de cette façon, "C'est un 'wanna be' influenceur qui souhaite percer par l'intermédiaire d'une télé-réalité. N'importe laquelle !" Puis, poussé à dévoiler ses sources d'inspiration, Mister V a finalement confessé qu'il s'était tourné vers les réseaux sociaux et émissions classiques de la TNT, mais également vers les anciennes saisons de Koh Lanta. Et c'est à cet effet qu'il a flashé sur Vincent, le génial aventurier de l'édition Les Armes Secrètes diffusée en 2021, "Il utilisait beaucoup d'expressions anglaises, c'était devenu un meme sur les réseaux". Si vous n'êtes pas hypé après ça, on ne peut plus rien pour vous.