Mister V et Dosseh nous ambiancent avec le clip "Gang"

Mister V et Dosseh retrouvent leur Gang

Sur son premier album "Double V", Mister V a invité des artistes à la carrière discrète, Hayce Lemsi, Samy Ceezy, Juice, Tortoz et Volts Face. Pour son deuxième "MVP", le YouTubeur devenu rappeur est passé au niveau supérieur en collaborant avec des gros noms de la musique tels que PLK (Jamais, premier extrait de l'opus), Jul (Pirelli) et Dosseh (Gang). C'est d'ailleurs son feat avec l'interprète de À chaque jour que Yvick Letexier a choisi d'illustrer pour fêter la sortie de "MVP".

Dosseh et Mister V se retrouvent avec leur crew sur une piste automobile pour prendre de la vitesse et s'ambiancer sur l'instru urbaine et entêtant de Gang. "Oh la bitch, c'est risqué / Voisin appellera le 17 / Nuage de cannabis dans les WC / On fera fumer le commissaire / Dis pas de baisser la vitre, gang / On est gang, gang, gang, gang, on est gang (yah)" rappent les deux artistes. On est gang, gang, gang....

"Ce n'est pas à l'arrache"

Dans une interview accordée à 20 minutes, Mister V raconte comment sont nées ses collaborations avec Jul, PLK et Dosseh : "J'ai envoyé à des rappeurs des sons quasiment finis en leur disant qu'une partie leur était réservée si ça les intéressait. Je leur explique pour qu'ils comprennent que ce n'est pas à l'arrache. Il n'y a plus qu'à poser et ça permet de montrer que la démarche est sincère et sérieuse, et pas une énième parodie."