Mister V et Jul dévoilent leur feat efficace "Pirelli"

Mister V dévoile son nouvel album "MVP"

Alors que Squeezie vient de se lancer dans la musique avec son premier titre Influenceurs, Mister V a déjà un pied dans le milieu depuis quelques années maintenant. Il s'est d'ailleurs imposé dans l'industrie en mai 2017 lorsqu'il a sorti son premier album "Double V" et continue sa carrière, ce 31 janvier 2020, avec son deuxième opus "MVP" porté par le son Jamais en feat avec PLK.

L'interprète de Polak n'est pas le seul artiste avec qui Mister V a collaboré sur son nouveau projet studio : il s'est aussi associé à Dosseh, sur le titre Gang, et Jul sur le morceau Pirelli. Le rappeur marseillais et Yvick Letexier s'associent sur une instru entêtante pour parler d'un trafic de drogues : "Sera sous la roue de ma Subaru ? Mon pire ennemi Et dans mon oinj', je consomme le pneu de mes Pirelli / Ils vendent la mort avant l'amour pour le bénéfice / Et je suis sûr de ber-tom si je suis sur le béton comme Pirelli / Et les jaloux me tournent autour / Comme la flicaille dans un four".