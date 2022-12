Le film de science-fiction le plus ambitieux de l'histoire est en train d'être tourné, et il a fallu 40 ans pour le lancer

Le cinéma de science-fiction nous a offert une multitude de films inoubliables tout au long de l'histoire du cinéma, même si ce genre n'est pas très bien représenté dans les listes des meilleurs films de tous les temps. Plusieurs projets passionnants ont même failli ne jamais voir le jour. C'est le cas de Megalopolis, le projet de rêve de Francis Ford Coppola. Le réalisateur du Parrain a mis 40 ans pour concrétiser ce film fou.

Megalopolis raconte l'histoire d'un architecte ambitieux qui veut repenser New York en une utopie moderne après une catastrophe qui l'a réduite en cendres. Mais son désir va se heurter de plein fouet à un maire conservateur qui l'en empêche. Entre eux se trouve une femme, amante du premier et fille du second...

Francis Ford Coppola lui-même a mentionné à l'occasion que l'une des références du film est Metropolis, l'une des oeuvres de science-fiction les plus importantes de l'histoire du septième art. On ne sait pas encore si Megalopolis peut atteindre un statut similaire, mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'un film très ambitieux.

Le film rêvé de Francis Ford Coppola

Le projet est né au début des années 1980, mais Coppola a subi plusieurs échecs commerciaux au cours de cette décennie, ce qui l'a amené à reporter Megalopolis et à travailler sur d'autres titres pour obtenir le financement nécessaire. Le réalisateur lui-même a reconnu en 2007 que c'était la raison pour laquelle il avait accepté de faire les films Dracula (1992) et Jack (1996).

En fait, tout indiquait que Coppola allait pouvoir réaliser son rêve au début de ce siècle, mais il a ensuite subi un autre obstacle. Le cinéaste avait rencontré de grandes stars comme Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Paul Newman et Nicolas Cage, et avait également tourné environ 30 heures de séquences pour les utiliser dans le film. Puis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 se sont produits et Coppola n'a pas su comment réagir.

Renaissance du projet, des années plus tard

Megalopolis a fini par être mis au placard et semblait voué à devenir l'un des meilleurs films jamais réalisés, mais Francis Ford Coppola a surpris tout le monde en 2019 en annonçant qu'il reprenait le projet. Compte tenu de son âge - il a déjà 83 ans - personne n'aurait été surpris qu'il s'agisse d'une de ces annonces qui n'aboutissent finalement à rien.

Cependant, ce n'était pas le cas, bien que Coppola ait dû littéralement tout mettre de son côté pour que Mégalopolis puisse être réalisé. Le budget de plusieurs millions de dollars - on parle d'environ 100 millions de dollars - est sorti complètement de sa poche, l'obligeant à vendre une grande partie de son empire viticole.

Un coût qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord le casting ou l'on retrouve entre autres Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Talia Shire et Dustin Hoffman. Un autre facteur qui augmentera son coût est que le réalisateur utilise la même technologie LED Volume vue dans The Mandalorian, avec laquelle il promet d'introduire des techniques "jamais vues auparavant". De cette manière, il est possible de filmer dans des décors hyper réalistes, mais en restant toujours à l'intérieur d'un décor.

Pour l'instant, Megalopolis est au milieu de la phase de tournage, puisque les prises de vues ont commencé en novembre 2022 et devraient durer jusqu'en mars 2023. Ensuite, le travail de post-production viendra et il n'y a toujours pas de date de sortie, il est donc probable que nous ne le verrons pas avant 2024, voire 2025. Ça va être long !

