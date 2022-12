C'est la meilleure série de science-fiction de l'année, mais presque personne ne la regarde

En plus d'un casting solide où l'on retrouve aussi Gary Carr, T'Nia Miller ou encore une Katie Leung métamorphosée, Périphériques : les mondes de Flynne peut compter sur de nombreux talents derrière les caméras. Elle est produite par les visionnaires de Westworld, Lisa Joy et Jonathan Nolan. Sans oublier Vincenzo Natali qui produit et réalise plusieurs épisodes. La puissance concentrée des grands noms devant et derrière la caméra se traduit par un résultat plein de puissance visuelle, d'une dramaturgie captivante, d'idées astucieuses et de personnages complexes.

La saison 1 est dispo en intégralité

Si vous n'avez pas encore craqué (ou que vous n'en n'aviez tout simplement pas entendu parler), la saison 1 de Périphériques : les mondes de Flynne est désormais disponible en intégralité sur Prime Vidéo. Vous auriez vraiment tort de vous en passer ! Pour l'instant, on ne sait pas si la série aura une saison 2, mais puisque les aventures de Flynn durent sur plusieurs romans, il y a de quoi avoir de l'espoir !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de MoviePilot.