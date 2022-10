C'est la meilleure série de 2021 mais personne (ou presque) ne peut la voir

Si les plateformes nous abreuvent de séries (même parfois un peu trop...), certaines créations restent malheureusement trop confidentielles, car pas forcément disponibles au grand public via Netflix ou Amazon Prime Vidéo. C'est le cas de Station Eleven avec Mackenzie Davis, Himesh Patel, David Wilmot ou encore Daniel Zovatto. Lancée sur la plateforme HBO Max outre-Atlantique, elle a mis presqu'un an avant d'arriver en France... sur SyFy.

Station Eleven, ça raconte quoi ?

Avant d'être une série, Station Eleven est en fait un roman publié en 2014 par l'autrice canadienne Emily St. John Mandel. Le synopsis pourrait bien vous rappeler quelque chose... A Boston, une représentation de la pièce de théâtre Le roi Lear tourne au drame quand l'acteur principal s'effondre sur scène. Mais une chose bien plus grave se trame. En réalité, un terrible virus est sur le point de décimer la population mondiale. 20 ans plus tard, les survivants ont dû s'adapter au nouveau monde post-apocalyptique dans lequel ils vivent.

La meilleure série de 2021

Oui, Station Eleven rappelle fortement la crise de la Covid-19. Et pourtant, le roman a été écrit des années avant la crise sanitaire, même si elle peut presque faire penser à une version alternative de notre Histoire, en encore plus dramatique. Alors que l'humanité a été dévastée et que chacun a dû s'en sortir par ses propres moyens, la série met pourtant l'humain au centre de son intrigue. Plutôt que d'être une série sur une pandémie ou sur un monde post-apocalyptique, Station Eleven est un portrait d'une civilisation coupée en plein vol et d'hommes et femmes dont les destins ont été bouleversés, mais qui tentent de se créer une nouvelle vie. Profondément humaine, elle explore les relations entre les humains et comment la solidarité peut nous aider à affronter la diversité.

La particularité de cette série, c'est aussi les allers-retours temporels qui peuvent parfois un peu nous perdre, mais distillent les révélations. Il faudra en effet avoir vu les 10 épisodes pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé après la pandémie, un suspense qui est donc constant au fil de la série. Le créateur, Patrick Sommerville, a brillamment adapté le roman d'Emily St. John Mandel, reprenant les éléments clés de l'intrigue mais apportant aussi beaucoup de modifications à l'histoire pour la rendre encore plus impactante et touchante.

Ancien scénariste des séries The Leftovers et The Bridge, il a aussi créé la série Maniac, malheureusement passée un peu inaperçue sur Netflix. Pour donner vie aux héros de Station Eleven, il s'entoure d'excellents acteurs. Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Halt and Catch Fire) et Himesh Patel (Yesterday, Tenet, Don't Look Up) crèvent l'écran.

Enfin dispo en France, mais pas pour tout le monde

Malheureusement, même si elle a été diffusée aux US à la fin 2021, Station Eleven ne sera pour le moment pas disponible pour tous en France. Si vous avez accès à SyFy, n'hésitez pas à vous jeter sur cette série en 10 épisodes : la diffusion débute ce jeudi 13 octobre à 21h. Pour les autres, il faudra encore se montrer patient.