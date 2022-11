La meilleure série de super-héros de ces dernières années a enfin une date de sortie en France

Peacemaker suit le personnage du même nom, laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport à la fin du film de 2021. En réalité, il est toujours vivant : Amanda Waller (Viola Davis) le recrute de force pour rejoindre l'équipe d'A.R.G.U.S. et son "Projet papillon". Le but ? Identifier et éliminer des créatures qui prennent possession des corps des êtres humains. Pour mener à bien cette mission, il est accompagné d'une équipe, interprétée par des visages que vous connaissez sûrement : Danielle Brooks (Orange is the New Black), Freddie Stroma (Bridgerton, UnReal), Chukwudi Iwuji (Designated Survivor) ou encore Jennifer Holland (American Horror Story: Asylum) et Robert Patrick (Scorpion) complètent le casting.

Avec son humour totalement barré, Peacemaker est la bonne surprise de 2022. Lors de son lancement aux US, la série avec John Cena avait enchanté les critiques et obtenu un score de 94% sur Rotten Tomatoes. C'est mieux que The Boys, WandaVision ou Loki ! Peacemaker n'est d'ailleurs que le début des séries DC. Plusieurs autres projets sont en préparation comme une série sur Amanda Waller, une série sur John Constantine ou encore une série sur Justice League Dark.

Enfin une date de sortie en France

Si on vous a donné envie de voir Peacemaker, ça tombe bien : la série a ENFIN une date de sortie en France. Le show arrive sur Prime Vidéo le 30 décembre prochain. Parfait pour finir l'année 2022 comme il se doit !