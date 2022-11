Netflix : ces 4 séries ont mis toutes les critiques à leurs pieds en 2022 et vous n'en avez pourtant (peut-être) pas entendu parler

La série britannique Heartstopper, c'est une rom-com gay géniale ! Le pitch est basé sur les romans graphiques à succès d'Alice Oseman. Deux lycéens, Charlie (Joe Locke) et Nick (Kit Connor), vont avoir un coup de coeur. Si Charlie est ouvertement homosexuel, Nick, lui, se questionne sur son orientation sexuelle. Entre amour, doute, peur et joie, on suit ces deux garçons dans leur vie amoureuse. La saison 1 est dispo sur Netflix depuis 2022, et les acteurs ont déjà teasé la saison 2 d'Heartstopper.