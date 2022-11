"Une claque visuelle", "une pépite" : ce film Netflix qui cartonne a enchanté les internautes

Ce film Netflix est un gros succès, il a battu Balle perdue 2 et d'autres hits

Ce film Netflix cartonne partout ! Eh oui, il a enchanté les abonnés de la plateforme de streaming. Ils sont tellement nombreux à l'avoir vu qu'il s'est retrouvé numéro 1 du top 10 Netflix en France, devant Balle perdue 2, Enola Holmes 2, Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino ou encore devant les films de Noël Christmas With You et Noël tombe à pic. Il s'agit de La Petite Nemo et le Monde des rêves (Slumberland en VO).

Le pitch ? Une enfant qui s'appelle Nemo (Marlow Barkley), comme le célèbre poisson de Disney, va devoir faire face à un drame. Mais elle va découvrir une carte secrète qui la conduira à une perle magique dans le monde des rêves, pour exaucer son voeu le plus cher. Sur sa route, elle croisera Flip (Jason Momoa), un hors-la-loi excentrique au grand coeur.