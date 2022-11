Vous galérez toujours pour choisir un film ou une série sur Netflix ? On a trouvé la solution ultime

Initialement imaginée pour améliorer notre quotidien en nous proposant du nouveau contenu moins formaté qu'à la télévision ou au cinéma, avec notamment une plus grande liberté offerte aux créateurs et une plus grande diversité de contenus, Netflix est finalement devenu une sorte de cauchemars pour les abonnés.

Netflix s'attaque au cauchemar de ses abonnés

En cause ? Afin de garder les spectateurs et éviter qu'ils ne fuient vers la concurrence (Prime Video, Disney+, Apple TV+), les dirigeants de la plateforme de streaming passent désormais leur temps à acheter du contenu existant déjà ailleurs et à commander toujours plus de projets originaux, quitte à ce qu'ils soient moins créatifs et justement, plus formatés.

Résultat, son catalogue est désormais illisible tellement il est rempli - Netflix n'a d'ailleurs plus le temps de mettre en avant toutes ses créations et certaines sont mises en ligne dans l'indifférence la plus totale, et il n'est malheureusement pas rare que l'on se retrouve à mettre plus de temps à choisir quoi regarder qu'à regarder quelque chose.

Une nouvelle option pour éviter la frustration

Bonne nouvelle, cette galère ultra frustrante est désormais de l'histoire ancienne. Consciente des problèmes qu'elle pose à ses abonnés, la plateforme vient de mettre en place une nouvelle technologie aussi simple qu'efficace. Ce jeudi 10 novembre 2022, Netflix a en effet profité de Twitter pour annoncer son arrivée sur Discord.

L'intérêt d'un tel move pour nous ? "On a créé un bot Discord pour vous permettre de trouver facilement un film ou une série à voir" a expliqué le site dans son message. Comment ça marche ? "Il vous suffit d'installer l'application "Hey Netflix" sur votre serveur Discord et taper la commande /heynetflix dans un channel. Après quelques questions (en anglais), le bot propose au groupe une sélection de titres".