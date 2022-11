"Je suis fascinée", "elle me rend ouf"... Cette série docu sanglante de Netflix fascine et rend fou le web

Ray était dans les Marines aux États-Unis, et a rencontré Sally dans une salle de sport. Les passionnés de fitness prenaient des stéroïdes anabolisants pour avoir des corps ultra musclés. Elle était déjà mère de 3 enfants. Ils se sont mariés en 1987, mais leur mariage a été entaché par les tromperies de Ray. Ce dernier battait sa femme Sally, qui allait frapper les maîtresses de son mari.

Le 14 février 1995, à bout, Sally a tiré sur Ray avec un fusil de calibre 12. Elle a appelé le 911, pour avouer avoir tué son mari car elle était victime de violences conjugales. Les enfants ont confirmé la version de leur maman, assurant que leur mère aurait été battue et eux aussi. Elle a été reconnue coupable de meurtre au 2ème degré en 1996 et a été condamnée à 19 ans de prison. Après avoir purgé sa peine au Central California Women's Facility à Chowchilla, en Californie, elle a eu une libération conditionnelle en mai 2020 après avoir fait appel. Désormais sortie de prison, elle aurait 62 ans et se serait remariée.

"Elle me rend ouffff", "C'est une dinguerie quand même", "Excellente docu série"... Les twittos sont fascinés par Killer Sally

Sur Twitter, cette histoire d'amour qui a terminé en tuerie fascine et rend fou le web ! Les internautes ont été très nombreux à mater Killer Sally : Meurtre sous stéroïdes sur Netflix et à être captivés par cette romance violente.