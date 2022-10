Le Goût de vivre : l'histoire vraie derrière la série de Netflix est tout aussi belle et triste

Attention, cet article contient des spoilers sur la série Le Goût de vivre, qui est dispo sur Netflix !

Le Goût de vivre est dans le top 10 de Netflix ! En même temps, cette nouvelle série a fait pleurer les abonnés Netflix tellement elle est touchante. Le pitch ? Amy (Zoe Saldana) et Lino (Eugenio Mastrandrea), une étudiante américaine et un chef sicilien, se rencontrent en Italie. Ils tombent amoureux et vont vivre ensemble à Los Angeles, aux Etats-Unis. Mais un jour, Lino apprend qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale... Et il se trouve que derrière cette histoire d'amour se cache une histoire vraie.

Eh oui, la série est tirée d'une histoire vraie, comme The Watcher (dont le cauchemar continue pour les nouveaux habitants de la maison) et Dahmer, dont une victime avait réussi à échapper au tueur. Mais dans un tout autre style hein ! Le Goût de vivre est basé sur le roman autobiographique From Scratch : a memoir of love, Sicily, and finding home. Il a été écrit par Tembi Locke (incarnée par Zoe Saldana à l'écran) et publié par le New York Times en 2019, devenant alors un best-seller.

Dans la vraie vie, les amoureux ne s'appellent pas Amy et Lino, mais Tembi et Saro. Tembi Locke était étudiante en histoire de l'art et Saro était chef cuisinier, comme dans la série. Et comme dans les épisodes sur Netflix, ils se sont rencontrés dans la rue à Florence, en Italie.

"La première fois que j'ai vu Saro, ce que j'ai immédiatement ressenti, c'est, permettez-moi de préciser, j'avais juste 20 ans, et je me suis dit : 'Il est mignon'. C'était assez superficiel, pour être honnête. Mais j'ai trouvé ce niveau d'honnêteté et d'ouverture chez lui, auquel je n'étais pas prête à l'époque" a-t-elle avoué dans une interview rapportée par Forbes. "Il est rapidement devenu évident qu'il était le genre de personne de qualité que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Il m'a fait découvrir un tel amour et m'a appris que ce type d'amour pouvait exister. C'était un amour que je décris comme drôle, ouvert, réciproque, respectueux et visionnaire" a-t-elle ajouté.

Comme dans la série Netflix, ils se sont rencontrés à Florence, sont partis vivre à LA et sont devenus parents

Comme dans la série, le couple a dû faire face à de nombreux obstacles. Tout d'abord, la famille sicilienne traditionnelle de Saro, qui désapprouvait sa décision d'épouser une femme noire américaine originaire du Texas. Mais les deux familles ont fini par n'en former qu'une. Ils se sont mariés et ont déménagé à Los Angeles. Mais en 2002, Saro a été diagnostiqué d'un cancer. Tembi et Saro ont alors décidé de fonder une famille, ils sont devenus parents en adoptant une petite fille prénommée Zoela. Il a suivi un traitement contre le cancer pendant 10 ans, avant de décéder en 2012.

"Que vais-je faire de tout ce que je viens de vivre, de ce que j'ai appris sur la vie et l'amour ?" se rappelle Tembi après la mort de son mari. Elle a alors décidé d'écrire ses mémoires pour partager son histoire d'amour, ce qui a été thérapeutique et l'a aidée à faire son deuil. "Je savais simplement que je devais l'écrire. Les enjeux étaient très élevés sur le plan émotionnel. Je sentais que je subirais un autre chagrin si je n'écrivais pas ce que j'avais vécu. Ces mémoires servent aussi de modèle à ma fille, pour le genre d'amour que j'espère qu'elle trouvera un jour" a-t-elle expliqué.