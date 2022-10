"Nous sommes tous inquiets" : le cauchemar continue pour les nouveaux habitants de la maison de The Watcher

Alors que sa série Dahmer : Monstre, L'histoire de Jeffrey Dahmer fait un carton, Ryan Murphy fait coup double : le célèbre créateur a aussi dévoilé son autre série, The Watcher, qui est tout aussi populaire depuis sa mise en ligne et a été validée par les fans. Le pitch ? Une famille déménage dans un paisible quartier du New Jersey, mais reçoit rapidement des lettres d'un stalker surnommé "The Watcher" qui les épie et les menace. Une histoire folle ? Pas vraiment puisqu'elle est inspirée de faits réels. Si le tournage de The Watcher n'a pas eu lieu à Westfield dans le New Jersey mais dans l'Etat de New York, l'adresse de la maison, 657 Boulevard, est plusieurs fois citée... et évidemment, certains n'ont pas eu de meilleure idée que de s'y rendre.

Les touristes affluent devant la vraie maison de The Watcher

Depuis la sortie de The Watcher sur Netflix il y a un peu plus de 10 jours, les habitants de Westfield ont vu débarquer de nombreuses personnes dans leur quartier. Tous se pressent devant le 657 Boulevard, à tel point que la police a dû intervenir. Comme l'explique le site NJ.com, des rubans ont été déployés devant la pelouse pour éviter que des curieux s'introduisent sur la propriété ; des barrières ont été placées devant le chemin menant au garage et des policiers sécurisent les lieux.

De quoi parer à l'afflux de visiteurs, souvent pas très respectueux du voisinage et des propriétaires. Car oui, après le départ de la famille Broaddus (qui est devenue la famille Brannock dans la série de Netflix), la maison a été rachetée. Les nouveaux propriétaires, eux, n'ont jamais reçu de lettres de menaces.