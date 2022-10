"J'ai fait que pleurer" : les internautes au bout de leur vie devant cette nouvelle série Netflix

Alors que la série Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro est la plus flippante de 2022 à mater sur Netflix, la série Le Goût de vivre (From Scratch en VO) est sans doute la série la plus émouvante du catalogue Netflix. Cette série romantique et bouleversante, composée de 8 épisodes, suit une magnifique histoire d'amour. Celle d'Amy (Zoe Saldana ), une étudiante américaine qui étudie en Italie, qui tombe amoureuse de Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef sicilien.

Et la série s'est hissée dans le top 10 Netflix dès sa sortie. Il faut dire que Zoe Saldana, d'habitude habituée à jouer dans des blockbusters comme Star Trek, Avatar, Colombiana, Les Gardiens de la Galaxie ou plus récemment Adam à travers le temps, livre une prestation incroyable. Côté production, on retrouve aussi la star Reese Witherspoon (Sexe Intentions, La Revanche d'une blonde, Walk the Line, Big Little Lies, The Morning Show) qui a bien fait de croire au potentiel de cette rom-com ! A noter que Le goût de vivre est inspirée du best-seller autobiographique du New York Times, c'est donc en plus une histoire vraie.

Sur Twitter, les internautes avouent avoir chialé toutes les larmes de leurs corps devant la série

Sur Twitter, les internautes qui ont vu les épisodes du Goût de vivre sur Netflix sont en PLS. Ils ont chialé devant tous les épisodes de la série. Ils ont en effet tweeté en masse, sans spoiler, sur leurs visionnages en larmes. Et ils recommandent chaudement la série !